Roksana Węgiel zaręczyła się "kilka miesięcy temu". Są DOWODY, kiedy Kevin Mglej mógł jej się oświadczyć (FOTO)

Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś - napisała Roxie.

Choć wielu uznało wpis za urocze wyznanie miłości, to niektórzy zauważyli, że znalazło się w nim zaskakująco mało szczegółów. Roksana nie ujawniła nawet, kiedy dokładnie doszło do zaręczyn, co skłoniło internautów i dziennikarzy do przeprowadzenia śledztwa na własną rękę. Wygląda na to, że poszukiwania nie okazały się bezowocne, bo pojawiły się już pewne poszlaki w sprawie.