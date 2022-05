Rozanielona Marcelina Zawadzka wtula się w muskularnego Maxa Gloecknera na randce w Sopocie (ZDJĘCIA)

Większość rodzimych gwiazdek spędza ten weekend w Sopocie, gdzie odbywa się polsatowski SuperHit Festiwal. Dla celebrytów to świetna okazja, by zrelaksować się w urokliwym mieście, a przy okazji nieco się polansować. Do Trójmiasta wybrała się też Marcelina Zawadzka, która zabrała ze sobą przystojnego ukochanego, Maxa Gloecknera. Celebrytka z pewnością cieszy się z wyjazdu i z faktu, że będzie mogła nieco odpocząć po ostatnich stresujących wydarzeniach.