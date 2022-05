Polsat SuperHit Festiwal 2022. Marcelina Zawadzka DEBIUTUJE z PARTNEREM na ściance w Sopocie (FOTO)

Marcelina Zawadzka do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Wszystkie jej związki kończyły się rozstaniami. Tak było chociażby w przypadku jej relacji z Mikołajem Roznerskim, Rafałem Jonkiszem czy Leonardo Marquesem. Los uśmiechnął się do niej dopiero, gdy na kilka miesięcy przeniosła się do Dubaju.