Marcelina Zawadzka z UKOCHANYM wychodzą z ulubionej knajpy celebrytów (ZDJĘCIA)

Pozwoliłam sobie na szczęście, pozwoliłam sobie się zakochać . Długie lata było tak, że to było dla mnie trudne. Wykonałam dużą pracę ze sobą, zrozumiałam wiele rzeczy, które robiłam źle i z jakich powodów się rozpadły relacje, które miałam.

Max wzmacnia we mnie te dobre cechy. Ja czasem nie doceniam siebie, a on potrafi mną potrząsnąć. Przy nim jestem w stanie medytować, czuję stabilizację. To jest pierwszy mężczyzna, który mu ufam - nie muszę się bać o żadne rzeczy, niczego udowadniać, sprawdzać... - mówiła jakiś czas temu celebrytka w rozmowie z naszym reporterem.