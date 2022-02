Marcelina Zawadzka dokazuje w Meksyku i hucznie świętuje urodziny ukochanego (ZDJĘCIA)

Po wielu niepowodzeniach zarówno w miłości, jak i w życiu zawodowym los uśmiechnął się do Marceliny Zawadzkiej i zaoferował jej nowe szanse do wykorzystania. Pomocną dłoń wyciągnął do niej Polsat, zatrudniając gwiazdę w nowym reality show. Sukces w karierze, ku zadowoleniu celebrytki, szedł (i wciąż idzie) w parze ze szczęściem uczuciowym - od kilku miesięcy jej obiektem westchnień jest niemiecki influencer, Max Gloeckner.