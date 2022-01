Marcelina Zawadzka rozpływa się nad Maxem Gloecknerem: "To PIERWSZY mężczyzna, któremu ufam"

Narcissistic ... 24 min. temu zgłoś do moderacji 43 1 Odpowiedz

Tez tak miałam, zaufałam całą sobą, tez czułam ze to najpiękniejsze uczucie jakie mnie spotkało w życiu, nie przyszło mi nawet do głowy pomyśleć nawet małą cząstką mnie źle o moim byłym, ale niestety narcystyczne zaburzenie osobowosci wychodziły z niego powoli, aż w końcu zniszczył mnie i moje zaufanie do ludzi, takie typy są najgorsze. Najpierw bombardowanie miłością, potem odbierają wszystko co najważniejsze, czyli miłość i szacunek do samej siebie. Uważajcie. Przystojny nie oznacza anioł