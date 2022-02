Marcelina Zawadzka chwali się urodzinowym PREZENTEM od chłopaka. Zabrał ją do Dominikany! (ZDJĘCIA)

Marcelina Zawadzka wraca do mediów. Po głośnym kryzysie wizerunkowym była pracownica TVP musiała na jakiś czas pożegnać się z telewizją. Los się jednak do niej uśmiechnął i celebrytkę przygarnął pod swoje skrzydła Polsat, w którym została gospodynią programu o mieszczuchach próbujących sił w wiejskim życiu. A gdyby znowu coś nie wyszło, zawsze zostaje jej Instagram.

Prywatnie Marcelina Zawadzka od kilku miesięcy spotyka się z niemieckim biznesmenem, Maxem Gloecknerem . Ich miłość kwitnie, a zakochana Miss Polonia 2011 co jakiś czas podrzuca mediom dowody ich silnego uczucia.

Ostatnio zakochani polecieli razem do Dominikany. Jak zdradziła Zawadzka , podróż była niespodzianką od jej chłopaka z okazji 33 urodzin.

Zobacz także: Marcelina Zawadzka o zakończeniu pracy w TVP: "To było zawieszenie"

Pierwszy raz jestem na Dominikanie, to prezent urodzinowy od @maxgloeckner. Wrzucam kilka zdjęć z uwiecznionych chwil razem - napisała na Instagramie.

Pod fotografiami pojawiły się komentarze porównujące polską miss do... Jennifer Lopez:

No powiem Ci Dżenifer, że ten Ben to się wyrobił przy tobie - posłodził koleżance trener znany jako Qczaj. Polska JLo!; JLo, to Ty? - czytamy opinie zachwyconych fanów.