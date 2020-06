Jessica Mercedes i Kuba Karaś

Simon 34 min. temu zgłoś do moderacji 31 1 Odpowiedz

Dlaczego a propos afery metkowej nie napiszecie o dalszym ciągu sprawy z krętactwami Przetakiewicz? W swoim wyjaśnieniu tlumaczyła chodziło o 100% ubrań szytych w Polsce a czapki z Bangladeszu to akcesoria których nie wliczała w te 100% a potem wyskoczyły zdjęcia metek sweterków La Manii, jeden Made in Peru, drugi Made in China, czyli są dowodem na to że znów kłamała (tak jak z Wielkanocą). Sama Przetakiewicz zamiast przeprosić, po prostu przeprosić, wybrała się na rajd po gazetach takich jak Viva! i Business Insider, gdzie uczepiwszy jednej pomyłki Pana Bartka Fetysza dotyczącej przebitki cenowej kieliszków z huty Julia, próbuje ciągle zaklinać rzeczywistość że to hejt i oszczerstwa i że "boli ją taka jakość dziennikarstwa". Pan Bartek Fetysz natomiast otwarcie przyznał się do pomyłki w cenach i przeprosił, co szczerze mówiąc jest w tej sytuacji dużym plusem - przynajmniej wiemy że gdy dziennikarz znajdzie się w błędzie to się do niego przyzna i sprostuje a nie będzie szedł w zaparte że to on ma rację a inni się uwzięli, tak jak to teraz czyni Przetakiewicz. Pani Joanno: to ile w końcu ubrań La Mania jest szyte w Polsce? Jeśli szyje Pani cokolwiek w kraju to niech Pani pokaże szwalnie i proces produkcji. Czy to prośba o zbyt wiele? Czy może nie ma Pani co pokazywać? Jeśli La Mania aspiruje do bycia polską marką luksusową to oczekuje się od niej spełniania wyższych standardów zarówno jakościowych, PRowo- komunikacyjnych, dotyczących obsługi klienta, itp. To odróżnia prawdziwy luksus od zwyczajnej drożyzny.