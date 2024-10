Melania Trump towarzyszy Donaldowi na uroczystej kolacji

Internautom nie umknęło dość oszczędne zaangażowanie Słowenki w kampanię męża, co wzbudziło wiele domysłów. Teorie są najróżniejsze. Jedni tłumaczą to względami bezpieczeństwa, bo wszyscy przecież pamiętamy, co się ostatnio działo, inni z kolei twierdzą, że para może szykować się do rozwodu. Krążące w kuluarach plotki podsyciła zapowiedź książki Melanii, w której 54-latka zamierza "opowiedzieć całą prawdę".