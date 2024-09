Melania Trump nie uczestniczy w kampanii wyborczej męża. Dlaczego? Ekspertka wyjaśnia: "Nawet Donald nie jest w stanie jej zmusić"

W Stanach Zjednoczonych trwa kampania prezydencka, która była do tej pory wyjątkowo burzliwa. Wydaje się, że walka między Donaldem Trumpem i Kamalą Harris będzie trwała do ostatniego głosu, a szanse są dość wyrównane. Internauci zauważyli natomiast istotną zmianę w otoczeniu byłego prezydenta, a mianowicie rzadką obecność Melanii Trump w kampanii męża, co budzi wiele domysłów.

Melania Trump nie pojawia się u boku męża. Dlaczego? Ekspertka wyjaśnia

W sieci krąży wiele teorii na temat tego, dlaczego Melania nie pojawia się publicznie w obecności Donalda. Jedni tłumaczą to względami bezpieczeństwa, bo wszyscy przecież pamiętamy, co się ostatnio działo, inni z kolei twierdzą, że para może szykować się do rozwodu. Fakt, że niedawno Melania zapowiedziała książkę, w której chce opowiedzieć "całą prawdę", wygenerał jedynie więcej plotek.

Portal Plejada postanowił zapytać o sprawę Lidię Krawczuk, korespondentkę RMF Classic w Waszyngtonie oraz autorkę podcastu "Ameryka i ja". To, że Melania ostatnio rzadko pojawia się w otoczeniu męża, oczywiście nie umknęło jej uwadze. Twierdzi jednak, że jest to zaplanowane działanie, bo w ten sposób podbija zainteresowanie.

Świadomie wykorzystuje fakt, że rzadkie pojawianie się w przestrzeni publicznej przyciąga większą uwagę - wskazuje. Tak było na przykład podczas Konwencji Republikanów w Milwaukee w lipcu tego roku, którą miałam okazję obserwować z bliska. Wejście Melanii Trump po czerwonym dywanie do loży VIP ostatniego wieczoru konwencji, przy akompaniamencie muzyki Beethovena, wywołało istną euforię wśród zgromadzonych w hali. Choć nie powiedziała ani słowa, sam jej widok wystarczył, by wzbudzić entuzjazm wśród kilku tysięcy osób.

Przypomnijmy, że w poprzednich kampaniach Melania przemawiała na konwencjach Republikanów, jednak w lipcu tego roku stało się inaczej. Nie wspierała nawet Donalda podczas debaty prezydenckiej, co też jest posunięciem dość nietypowym. Ekspertka wspomina również, że żona Trumpa uważa część mediów w Stanach za stronnicze, więc jeśli już udziela wywiadów, to tylko zaprzyjaźnionym redakcjom.

Jeśli udziela wywiadu - co zdarza się niezwykle rzadko - to wyłącznie sprzyjającej Trumpom telewizji Fox News, gdzie może liczyć na przewidywalne pytania - zauważa Krawczuk. Kiedy pochodząca ze Słowenii Melania Trump została w 2017 roku pierwszą damą USA, dość szybko w Stanach zaczęły pojawiać się memy, ale też artykuły prasowe pod hasłem: "Gdzie jest Melania?". Spekulowano, co się z nią dzieje, dlaczego nie pokazuje się publicznie i dywagowano, czy może potrzebuje pomocy. Okazało się, że Melania Trump nie potrzebuje żadnego ratunku. To po prostu jej styl: robi, co chce i kiedy chce. I nawet Donald Trump nie jest w stanie zmusić jej do czegokolwiek.

