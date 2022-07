Roześmiana Sara Boruc z torebką za 40 tysięcy złotych sączy kawkę z asystentem (ZDJĘCIA)

Sarze Boruc zaistniała w show biznesie, gdy związała się z Arturem Borucem . Dziś nikt nie ma wątpliwości, że założycielka marki The Mannei jest w samej czołówce WAGs, jeżeli chodzi o sukcesy zawodowe . I choć w projektach kreatorki mody chodzą obecnie największe gwiazdy, w procesie powstawania brandu poznanianka nie mogła liczyć na wsparcie sławnych koleżanek, co - jak sama przyznała w rozmowie z Pudelkiem - mocno ją ubodło.

W czwartek znana WAG była widziana, jak popijała kawę z asystentem w modnym lokalu nieopodal jej gniazdka. Nawet zwykły wypad do kawiarni zobowiązywał słynną fashionistkę do wystrojenia się niczym na paryski Tydzień Mody. Sara miała na sobie jedwabną, biało-czarną koszulę Chanel, którą uzupełniła spodniami z własnej kolekcji za 10 tysięcy złotych i oryginalnymi butami. Ekstrawaganckiego "looku" dopełniły okulary przeciwsłoneczne Balenciagi za 1,3 tys. zł i torebka Hermes Kelly za ok. 40 tysięcy.