Sara Boruc jest rozczarowana showbiznesowymi przyjaźniami: "Nie było ŻADNEGO WSPARCIA. Nauczyłam się wyciągać wnioski"

Jeszcze kilka lat wstecz wydawało się, że nic nie będzie w stanie zagrozić przyjaźni Sary Boruc i Mariny Łuczenko . Panie zasiadały wspólnie na trybunach piłkarskich stadionów, razem przybywały na showbiznesowe eventy, o spędzanych razem weekendach w SPA nawet nie wspomniawszy. Niestety wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Dawne psiapsi stały się rywalkami, doszło nawet do odobserwowania na Instagramie, znanego powszechnie w show bizie jako "pocałunek śmierci". Mówiło się, że Marina nie okazała Sarze wystarczającego wsparcia, gdy ta postanowiła wypuścić swoją pierwszą płytę. Sara poczuła się ponoć urażona i tak wielka przyjaźń przeszła do historii.

Ja nie zmuszam wszystkich, że wszyscy muszą biegać w The Mannei. To trzeba czuć, mieć ten styl, jaki ma marka. Bardziej odnosiłam się do takich prywatnych gratulacji albo nawet takiego wsparcia, że wrzucę na Instagramie, "brawo Sara, super ci wyszło, Hailey Bieber jest w twojej kurtce". To jest osiągnięcie. Ja często wspierałam inne osoby, a dzisiaj nie widzę tego wsparcia z nikogo strony. Nauczyłam się to obserwować i wyciągać wnioski. Już nie jestem taka podatna na te prośby i zaproszenia. To też funkcjonuje na zasadzie "coś za coś". Jeśli nie ma czegoś w zamian, to dlaczego mam wychodzić przed szereg?