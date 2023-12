Różowe BABY SHOWER Pauliny Rzeźniczak: łzy wzruszenia, bańki mydlane i modne kierpce (ZDJĘCIA)

XYXY 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ona nie zachowuje się jak kobieta, która straciła dziecko w ciąży. To widocznie był "content" dla podniesienia zasięgów, dla chwili atencji. Kobieta po stracie nie myśli o babyshower, o obnoszeniu się z ciążą, bo ma z tyłu głowy, że w każdej chwili może coś się stać. To jest silniejsze, ślad w psychice zostaje na zawsze. Ludzie poronienie to nie tylko na początek ciąży, ale również 38, 39 czy 40 tydzień. W każdym tygodniu można stracić dziecko i co wtedy z hucznymi imprezkami i sweet fociami z brzuszkiem? Czy kiedyś te instagwiazdy o tym pomyślą?