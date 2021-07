Rozpad małżeństwa Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego przewidziała... WRÓŻBITKA!?

Kosmitolog 🧝 20 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Z wróżkami to jest tak że ludzie chcą im wierzyć, bo do nich przychodzą, więc to co one powiedzą to to się tym ludziom dzieje... Dla przykładu znajoma była u wróżki i ta dopytywała ją o męża sugerując że ją zdradza... Zgadnijcie jak to wpłynęło na jej małżeństwo? Dziwię się że też że ludzie wierzący chodzą do takich szarlatanów a jeszcze bardziej dziwię się ateistom 😂