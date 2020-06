Oto zwyciężczynie "RuPaul's Drag Race"

misia 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

uwielbiam Biancę del Rio, Violet Chachki i Sashę Velour; dziwią mnie ludzie, którzy czują się tym zagrożeni; w innych kulturach jest większa otwartość na różne formy ekspresji płci, jak katoey w Tajlandii; a że ktoś śpiewa w peruce - cudownie, ‚we’re all born naked and the rest is drag’