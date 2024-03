Ruszył PROCES celebrytów reklamujących alkohol! W sądzie stawiła się Olga Kalicka. Joanna Opozda nie przyszła (ZDJĘCIA)

🏆🏆🏆 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Ja już jestem ciekawa co to będzie, jak w końcu Opozda będzie musiała stawić się w sądzie. Jaki cyrk odstawi 😅😅. Już sobie to wyobrażam, bez makijażu, oczy podmalowane sinym, żeby wyszło jaka udręczona, łzy od cebuli, szara odzież pokutna 😂😂😂. I słaniająca się ze zmęczenia, gdzie całe noce nie śpi opiekując się dwuletnim Wickiem, który smacznie chrapie😂😂😂. Tak coś czuję, że to będzie rola warta Oscara 🤣🤣🤣.