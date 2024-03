RZADKI WIDOK: Izabela Kuna zabrała DZIECI na premierę nowego serialu (ZDJĘCIA)

Alice 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta książka wcale nie jest niczym ciekawym - ot, zwykła obyczajówka o zdradzonej i opuszczonej czterdziestce, która znajdzie sobie faceta, w między czasie będzie problem z dziećmi, chorobam i innymi głupotami. Nudy, nudy, nudy. Kto to w ogóle czyta? Ekranizują to, bo Kuna to napisała i tyle. Po książki i filmy sięga sie raczej po to, żeby znaleźć się w innym świecie - razem z bohaterem rozwiązać zagadkę kryminalną, zatracić się w niemożliwym do spełnienia romansie, odbyć absurdalną podróż pełną humoru itd. Nie znam ludzi normalnych, którzy czytają 400 stron o tym, jak ktoś umiera na raka albo jak ktoś zmaga się z wychowaniem niechcianego i niepełnosprawnego dziecka, typowe perypetie czterdziechy też są nudne.