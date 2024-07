RZADKI WIDOK: Magdalena Cielecka pochwaliła się wakacyjnym wypadem do Francji z Bartoszem Gelnerem (ZDJĘCIA)

Od kilku dni Cielecka i Gelner przebywają we Francji, a dokładnie w Awinionie, gdzie odbywa się festiwal teatralny. Aktorska para ma też czas na to, aby cieszyć się urokami francuskiego wybrzeża. Na instagramowym profilu aktorki pojawiła się już fotorelacja z wyjazdu. Poza typowymi zdjęciami z wakacji widzimy też jej kadry z partnerem i innymi aktorami.

Do Francji zajechali również Maja Bohosiewicz czy Monika Olejnik. Jak widać, dziennikarka TVN ma wyjątkowo bliską relację z Cielecką i Gelnerem. Pochwaliła się bowiem zdjęciem, na którym są we trójkę. Takie fotki to rzadki widok. Podobnie jak kadr, na którym aktorka czule obejmuje partnera. Co prawda zapozowali tyłem, ale i tak jest całkiem romantycznie.