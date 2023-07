Rzadki widok: Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska publikują rodzinne kadry z wypadu na Podlasie (ZDJĘCIA)

Związek Mateusza Banasiuka i Magdaleny Boczarskiej budził sporo kontrowersji od samego początku . Wszystko za sprawą różnicy wieku, jaka ich dzieli - ona skończy w tym roku 45 lat, on 38. Para udowodniła jednak, że metryka nie ma najmniejszego znaczenia, a liczy się głównie chemia, jaka ich łączy.

Dziś są szczęśliwymi rodzicami niespełna 6-letniego Henryka, którego zdjęciami właśnie pochwalili się na Instagramie. Trzeba przyznać, że to rzadki widok.

Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska należą do grona tych gwiazd, które starają się chronić prywatność, nie opowiadając w wywiadach za dużo o związku, ani o synku. Do tej pory nie udostępnili nawet wizerunku syna, tłumacząc, że gdy Henryk dorośnie, sam podejmie decyzję, czy chce być osobą publiczną i iść na przykład w ich ślady.

Nie zmienia to jednak faktu, że para publikuje od czasu do czasu zdjęcia pociechy, co uczyniła chociażby w niedzielę. Zakochani pochwali się ponadto kadrami z wyjazdu na Podlasie, chwaląc się, jak spędzili wolny i rodzinny weekend.