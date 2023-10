RZADKI WIDOK: Paweł Domagała pozuje z żoną na ściance. To córka ZNANEGO aktora (ZDJĘCIA)

Domagała i Grabowska w odróżnieniu od wielu innych znanych par stosunkowo rzadko pojawiają się razem na salonach. Małżonkowie okazjonalnie robią jednak wyjątki. We wtorek para aktorów wybrała się na spotkanie prasowe promujące serial "Rafi", w którym Domagała zagrał główną rolę. W produkcji wystąpili także m.in. Danuta Stenka czy Piotr Głowacki. Domagała na planie miał również okazję pracować z żoną, która w serialu wcieliła się w rolę Melki. Warto dodać, że Grabowska i jej mąż byli także pomysłodawcami oraz współscenarzystami produkcji.

Zarówno Domagała, jak i jego żona na spotkanie z dziennikarzami wybrali eleganckie stylizacje. Aktor postawił na koszulę i kamizelkę, do których dobrał proste dżinsy, Grabowska na evencie pojawiła się zaś w błękitnym garniturze, który podrasowała granatową apaszką. Małżonkowie dość chętnie pozowali razem do zdjęć, pozdrawiając fotoreporterów promiennymi uśmiechami. Domagała na ściance czule obejmował żonę - zarówno wówczas, gdy pozowali tylko we dwoje, jak i w towarzystwie Agaty Wątróbskiej