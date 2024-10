Paweł Małaszyński z żoną Joanną na ściance

Jesień to czas nowości w teatralnych repertuarach. Towarzysko znaczy to tyle, że organizowane są uroczyste premiery spektakli, na których poza obsadą do pamiątkowych zdjęć na ściance pozują też inni aktorzy, aktorki, a nawet ich bliscy. I tym też sposobem Paweł Małaszyński znalazł się na premierze spektaklu "Mayday 3 - Bigamistka".