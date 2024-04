RZADKI WIDOK. Rozpromienieni Henry Cavill i Natalie Viscuso "przyłapani" na spacerze w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel cudem przechodzą do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Mimo że "Królowej" nie najlepiej idzie na parkiecie, to wszystko wskazuje na to, że para się zakumplowała. Ostatnio byli widziani na integracji w tunelu aerodynamicznym. Fajny pomysł?