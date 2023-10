Salma Hayek zabrała 16-letnią córkę na after party. Valentina to kopia znanej mamy? (ZDJĘCIA)

Wiele wskazuje na to, że córka Hayek i Pinaulta polubiła bywanie na salonach. Ostatnio Valentina postanowiła bowiem po raz kolejny wybrać się z aktorką na branżową imprezę. We wtorkowy wieczór Hayek i jej pociecha zaszczyciły obecnością after party zorganizowane po premierze serialu dokumentalnego o Davidzie Beckhamie, który od kilku dni można oglądać na Netfliksie. Wydarzenie odbyło się w jednym z londyńskich lokali i przyciągnęło wiele znanych twarzy. Wraz z piłkarzem bawili się m.in. jego najbliżsi, w tym żona Victoria i czwórka pociech, jak również James Corden czy komik Jack Whitehall.