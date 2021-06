Samodzielna mama Olga Frycz prezentuje CIĄŻOWY BRZUCH (FOTO)

Helenka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 232 44 Odpowiedz

😓🌸 Mamusiu i Tatusiu, czemu robicie publiczny spektakl z naszych prywatnych rodzinnych spraw? Dlaczego od urodzenia obserwują mnie tysiące obcych ludzi? Dlaczego muszę ciągle odwracać się tyłem do zdjęć albo chowacie moją twarz? Dlaczego jak chcę się z Wami pobawić, to zawsze ukradkiem patrzycie w telefon w trakcie zabawy? Dlaczego jak nie macie telefonu w ręce, to jest inaczej? Czy Wy mnie kochacie? 🌸😥