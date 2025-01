Samotna Hailey Bieber z nietęgą miną zmierza na kolację w Beverly Hills

Bieber nie nadaje się do związku, emocjonalnie to skrzywdzony dzieciak z wieloma traumami, który nigdy nigdy nie doszedł do siebie. Dziwię się tej kobiecie, że chciała mieć z nim dziecko, bo teraz tak naprawdę ma dwójkę, wliczając Biebera. On jest tak rozchwiany emocjonalnie i widać było wielokrotnie jak źle ją często traktował. Jeszcze chwila i miłość się z jej strony skończy, bo teraz ma dziecko, o które musi się troszczyć, a nie niszczyć niedojrzałego męża.