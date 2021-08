Samuela "nie chcę żydostwa i LGBT" Górska powraca: "Jestem BARDZO TOLERANCYJNĄ osobą"

Nie rozumiem, dlaczego ludziom w Polsce tak bardzo źle kojarzy się to słowo, ponieważ to nie jest wcale słowo obraźliwe. Żydostwo to jest całkiem normalne słowo (...) Polecam państwu oswajać się z tym słowem, przećwiczyć przed lustrem - mówiła, tłumacząc przy okazji genezę wyrażenia.

Górska pożaliła się, że padła ofiarą manipulacji mediów, przy okazji zarzucając Lewicy, że ta próbuje "niszczyć ludzi". W końcu postanowiła również odnieść się do słów o LGBT, zapewniając, że osoby nieheteronormatywne kompletnie jej nie przeszkadzają - no chyba, że zobaczy kogoś takiego na ulicy... Dodała także kilka słów o tajemniczej ideologii LGBT.

(...) Nie mam kompletnie nic do tego, jak kto prowadzi swoje życie prywatne, z kim, jak chce sypiać. To są sprawy prywatne każdego z nas. Niestety z zachodu, ze środowisk lewicowych, idzie moda, żeby z łóżkiem wychodzić na ulicę. No to już mi się nie podoba - obwieściła.