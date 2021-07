Samuela z "Top Model" tłumaczy, dlaczego POPIERA KONFEDERACJĘ: "Nie chcę żydostwa, nie chcę LGBT!" (WIDEO)

Choć mogłoby się wydawać, że takie persony jak Janusz Korwin-Mikke czy Krzysztof Bosak za sprawą swoich wypowiedzi o płci pięknej raczej nie zdołają zjednać sobie kobiet, nic bardziej mylnego. Konfederacja zarówno ma w swoich szeregach panie, jak i może liczyć na ich głosy.

Dowodzi temu ostatnie nagranie, które od kilku godzin krąży po sieci i którym zdążyła pochwalić się (i następnie je usunąć) za pośrednictwem mediów społecznościowych skrajnie prawicowa partia. Chodzi o wideo, na którym sympatyczka Konfederacji opowiada, za co ją popiera. Co ciekawe, kobietą, która zabrała głos w ramach akcji Wakacje z Konfederacją jest była uczestniczka "Top Model".

Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Jestem przeciwko bandzie czworga, która od upadku komuny albo i dłużej rządzi w Polsce. Są to ludzie skorumpowani, niekompetentni i obrzydliwi - mówi Samuela Górska, z którą niegdyś spotykał się sam Antek Królikowski i zachwala ugrupowanie:

Konfederacja to jest drużyna mega młodych sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są też świetne babki, z wielkim entuzjazmem, świetnym pomysłem na gospodarkę, na życie społeczne - przekonuje, w końcu odnosząc się do ulubionego tematu prawicy:

Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja mam wrażenie zapewnia taką normalność - podsumowuje.

Na filmik Samueli zareagował sam dumny jak paw Korwin-Mikke:

I proszę. Są rozsądne kobiety, które wychwytują z programu Konfederacji to, co najważniejsze. I jasne, że z żydo-komuną trzeba ostro walczyć, bo Żydzi to na ogół ludzie bardzo inteligentni, więc żydo-komuna to najbardziej niebezpieczny odłam komuny!

Wypowiedź kobiety, która otwarcie popiera Konfederację także w swoich mediach społecznościowych, zwróciła uwagę kilku znanych twarzy. Swoje oburzenie jej słowami wyraziły między innymi Karolina Korwin Piotrowska oraz Maffashion.

To jest pani Samuela. Ta pani jest modelką. Jak mi piszecie, ma bardzo znanych i przynajmniej oficjalnie, bardzo tolerancyjnych celebryckich znajomych, którzy kiedy to wypada, ładują sobie tęcze albo inne milutkie i przyjazne nakładki na profilowe. Filmik z ta panią jest teraz hitem sieci. (...) Karierę ma zapewnioną: reklamówka Orlenu i Gazety Polskiej już się kreci, a stolik komentatorki w TVP pewnie czeka. Brawo. Kariera na te czasy. (...) A Samuela to hebrajskie imię. Żydowskie - zauważa naczelna komentatorka RP.

Nie dowierzam, nie pojmuję, nie da się nie zareagować. Napisałam to na story i napisze tu: WSTYD! - pisze nieco zwięźlej równie obruszona Kuczyńska.

Górska od prawie roku zaręczona jest z innym uczestnikiem "Top Model", Rafałem Torkowskim. Myślicie, że mężczyzna podziela poglądy narzeczonej?

