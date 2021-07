Samuela "nie chcę żydostwa i LGBT" Górska reaguje na aferę wywołaną jej bulwersującą wypowiedzią

Złość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 565 57 Odpowiedz

Ludzie. Przestańcie pisać, ze ona ma „swoje zdanie”. Antysemityzm, homofobia i rasizm. To nie jest „zdanie”. To są rzeczy, które są złe i przestańcie zasłaniać się tekstem „‚ma swoje zdanie”! Zdanie to można mieć na temat zupy, filmu lub innej dziedziny. A nie na temat tego czy tolerować ludzi za to kim są!