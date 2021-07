Marki odzieżowe WYCOFUJĄ SIĘ ze współpracy z Samuelą "nie chcę żydostwa i LGBT" Górską! "Odcinamy się od tej pani"

Kinga 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wam się mylą podstawowe pojęcia, ludzie. Tolerancja i wolność słowa nie oznacza, że można szczuc na innych ludzi. To co ona powiedziała to mowa nienawiści, wykluczenie pewnych grup ludzi z polskiego społeczeństwa. Ja mam lewicowe poglądy i tolerancja jest dla mnie bardzo wazna, chciałabym, żeby Polska była tolerancyjnym krajem. Może dam takie porównanie, chodzę na parady równości, zdarzyły się jakieś incydenty z profanowaniem symboli religijnych i nie podobało mi się to, bo to było przekroczenie pewnych granic, rozumiałam, że ktoś może poczuć sie urażony i nie miałam problemu z tym by powiedzieć: to nie jest fajne. Organizatorzy też reagowali itp, ale to inny temat. Tutaj tym bardziej jestem oburzona i zszokowana, to już nie jest nawet atakowanie jakichś symboli tylko LUDZI. Wykluczenie żydów czy LGBT to wykluczenie ludzi. Dzielenie na lepszych i gorszych, na lepszy i gorszy sort- w tym specjalizuje się PiS. To, że faszyści z konfederacji mają takie poglądy to mnie nie dziwi bo niestety każdy ich już zna, ale przyzwolenia na takie słowa w przestrzeni publicznej nie powinno być. Powinna teraz zostać bezrobotna to może zweryfikuje swoje poglądy.