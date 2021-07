Instagram USUNĄŁ wpis Maffashion o Samueli Górskiej i UCIĄŁ JEJ ZASIĘGI! "Ban jest ponoć na zawsze"

Spinacz 18 min. temu zgłoś do moderacji 22 13 Odpowiedz

Dajemy za dużo wolność osobom z LGBT , wejdą nam na głowę, jeszcze trochę nikt im uwagi nie będzie mogł zwrócić,bo będą twierdzić że ich atakujemy,wylewa się z nas w stosunku do nich mowa nienawiści i będą podawać na do sądu za obrazę uczuć itp.a gdy oni nas oplują,zwyzywają to będą mieli do tego pełne prawo,bo będą twierdzić,że to w obronie własnej. Zastanówmy się czy idzie to w dobrym kierunku,bo póki co zmierza to do złego,po mału wymyka się to spod kontroli. Unia Europejska oszacowała 50 płci! Jak to możliwe? W zgodzie z biologią i medycyną uznaje się 2 płci: męską i żeńską, a w naturze istnieje jeszcze obojnactwo.. Pora stwierdzić, że z ruchu LGBT nic dobrego nie wyniknie dla przyszłości narodu i populacji..