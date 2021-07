Partner Samueli "nie chcę żydostwa i LGBT" Górskiej STAJE W JEJ OBRONIE i oskarża internautów o ZNĘCANIE SIĘ: "Boję się zostawić moją kobietę samą"

Konfederacja to jest drużyna mega młodych, sympatycznych facetów... i nie tylko facetów, bo są też świetne babki. Z wielkim entuzjazmem, pomysłem na Polskę, świetnym pomysłem na gospodarkę, na życie też społeczne. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT. Nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są, a tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność. Nie wiem, może za dużo mówię, no ale tak jest - mówiła zachwycona Górska.

Choć w temacie Samueli Górskiej i jej nienawistnej przemowy powiedziano już chyba wszystko, to teraz głos postanowił zabrać Rafał Torkowski , jej partner i również były uczestnik "Top Model". Ci, którzy spodziewali się, że podejdzie do sprawy refleksyjnie, mogą być jednak rozczarowani . Torkowski zupełnie bagatelizuje bowiem powody, dla których opinia publiczna krytykuje jego ukochaną i pożalił się po prostu na konsekwencje jej słów, z którymi muszą się teraz mierzyć.

Dziękuję wszystkim za cudowne, pełne miłości i tolerancji komentarze, wiadomości. To właśnie pokazuje, jakimi jesteśmy ludźmi. Mówicie o wolności słowa, a gdy ją dostajecie (tylko że ktoś ma inne zdanie od waszego), to mieszacie go z g*wnem. Wyzywacie od k*rew, życzycie śmierci, chcecie, by urodziło nam się chore dziecko. Bardzo Wam wszystkim dziękuję - żalił się narzeczony Górskiej.