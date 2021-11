Sandra Kubicka wspiera Barbarę Kurdej-Szatan i przypomina, że też nie ma lekko: "Już wiele razy popełniłam TEN SAM BŁĄD"

Prawda 10 min. temu zgłoś do moderacji 37 0 Odpowiedz

Kubicka z psem byłaś winna, powiedziałaś Joannie ze się nim zaopiekujesz ona miała prawo się interesować losami tego psa, tak jak schronisko kiedy oddaje psa to patrzy czy pies jest w dobrych rękach ‚a ty nagle mówisz ze psa komuś oddałaś ale nie powiesz komu bo ta dziewczyna u której jest pies jest niemedialana! Opozda miała prawo czuć się oszukana i walczyć o psa którego przywiozła aż z Włoch ograniczając przy tym swoje wakacje! Miała pełne prawo wiedzieć gdzie jest pies! I poparło ja wtedy większość osob(vogule Poland świetnie podsumowało te awanturę) Pamietam ze twoja „niemedialana” koleżanka pozniej żeby poprawić twój wizerunek pobiegła do studia tańca z gwiazdami z psem! Który był wzięty z ulicy!! A w studio było głośno, pies cierpiał! No ale trzeba było pokazać ze pies „ma się dobrze” ja obserwowałam pozniej te twoja koleżankę której niby oddałaś psa na instagramie (bo taka niemedialna ale oznaczalas ja na swoim koncie) I mimo ze ona dodaje mnóstwo zdjęć ze swojego prv życia nigdy nie dodała nawet jednego zdjęcia czy story z tym pieskiem wiec zapewne pies wylądował w schronisku. A Ty Kubicka powinnaś zniknąć z mediów dokładnie tak jak Baśka Kurdej Szatan i powinnaś stracić nie jeden kontrakt ale wszystkie! Jesteś tak żałosna ze po latach wracasz do tematu mówiąc ze jesteś niewinna a na wizji, na żywo - w Tańcu z Gwiazdami przepraszałes za popełniony błąd. Teraz widać ze przepraszalas bo chciałaś żeby ludzie na ciebie głosowali i teraz widać ze Baśka tez przeprasza nie dlatego ze żałuje tylko dlatego ze nie chce tracić pracy.