Zaganiany Baron wspiera Sandrę Kubicką na jej kapeluszowym evencie (ZDJĘCIA)

Zanim pojawił się na planie "The Voice of Poland", Baron wybrał się na sobotni event Sandry Kubickiej, która prezentowała kolekcję kapeluszy. Zachęcając do zakupów, partner celebrytki zapozował z nią do zdjęć i przygotował profesjonalną relację z mini eventu. Widać, że mu zależy?