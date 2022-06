Sara Boruc, siostry Kardashian i Hillary Duff zjadły WŁASNE ŁOŻYSKO. Kto jeszcze uwierzył w jego lecznicze działanie? (ZDJĘCIA)

Qwert 30 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Gdy urodziłam łożysko, położna je sprawdziła, ułożyła na materiałowej ściereczce i zawinęła. Patrzy na mnie i się pyta co chce z tym zrobic. Ja zgłupiałam, trzecie dziecko i pierwsze takie pytanie. Powiedziałam że nie chce go, ale skoro się pytają to pewnie jest część kobiet które chcą czegoś innego niż utylizacja i nie są to tylko celebrytki