Artur Boruc człapie na kawę z Sarą w laczkach Kanye Westa za kilka tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Boruc już dawno powinien być zaliczony do Klubu Wybitnego Reprezentanta, bo jest coś takiego w polskiej piłce, niestety pod pieczą PZPN. Boruc ma 65 występów w kadrze. Ale gdy Boruc zbliżał się do limitu 60 meczów, Boniek ze względu na swą antylegijność natychmiast podniósł wymagany limit z 60 na aż 80 występów, aby Boruc tego honoru nie dostąpił. Piłkarz zresztą mówił, że jemu by zależało głównie ze względu na swego niemłodego i w nie najlepszym zdrowiu ojca (od kilku lat nie żyje), żeby mu sprawić przyjemność. Po czym co się okazuje? Antylegijność Bońka nadal w pełnym rozkwicie, członkostwo w ww klubie dostał Piszczek mimo niespełniania limitu (66 meczów), Boruc ma praktycznie tyle samo - i figa. Pismacy - full milczenie.