Selena Gomez sfotografowana z NOWYM CHŁOPAKIEM! Kolega Justina Biebera to już ten jedyny? (ZDJĘCIA)

Dajcie łasce spokój … Koleś zrobił z jej serca mielonkę lata temu, ona to przypłaciła zdrowiem ale wygląda na szczęśliwą. Bober też jest szczęśliwy od tylu lat. Po co to roztrząsać.