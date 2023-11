Shawn Mendes ma NOWĄ DZIEWCZYNĘ? "Przyłapano" go na igraszkach na plaży w samej bieliźnie (ZDJĘCIA)

Dlatego też sporym zaskoczeniem było to, że w połowie bieżącego roku Camilę Cabello i Shawna Mendesa kilkukrotnie "przyłapano" na czułościach.

Wszystko wskazuje jednak na to, że był to tylko chwilowy przypływ sentymentów. Według najświeższych doniesień amerykańskich tabloidów Shawn spotyka się ponoć z niejaką Charlie Travers. Zażyłość piosenkarza i osobowości telewizyjnej potwierdzają ostatnie wykonane im zdjęcia. Tę dwójkę sfotografowano podczas romantycznej schadzki na jednej z plaż w Malibu. Wizyta nad oceanem ewidentnie była spontaniczna, ponieważ żadne z nich nie miało strojów kąpielowych. Nie wydawało się być to jednak problemem. Beztroscy zakochani dokazywali przyodziani w bieliznę. Nie zabrakło też czułych gestów.