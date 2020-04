Skąpani w słońcu Ilona Felicjańska i Paul Montana "przyłapani" na balkonie

Asia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tego się nie da komentować . Pewnie ja wywalili za to co odwołała ona kłamie jak z nut. Kłamała odnośnie odwyku tak to się nie odbywa. Teraz też kręci . Żałosne to jest wszystko. Ona i on.