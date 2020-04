Ilona Felicjańska dopytuje: "Czy ktokolwiek przypuszczał, że będąc modelką u szczytu sławy, przeżywam RODZINNO-ALKOHOLOWY KOSZMAR?"

Sjshs 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Ja oprocz alkoholizmu to doszukiwalabym sie choroby psychicznej... Albo uzaleznienia od internetu.... Dla mnie to wyglada jak kolejna drama przed napisaniem na szybko ksiazki .... Bo chajs sie skonczyl. Jakby pani wiedziala juz co dla pani dobre to przedewszystkim odcielaby sie Pani od internetu...! Szkoda mi Pani bo mimo wszystko jako modwlke pania podziwiam... Jednak uwazam ze u pani gorsze jest uzaleznienie od atencji... Zycze pani dobrze ale mysle ze jednak skonczy pani jak kotulanka. Prosze mi utrzec nosa i pokazac kiedys ze sie mylilalm