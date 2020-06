Anna Mucha na randce

Anna Mucha wróciła niedawno do show biznesu po krótkiej przerwie i robi co tylko w jej mocy, by coraz więcej się o niej mówiło. W ostatnich miesiącach o aktorce głośno było nie tylko za sprawą jej jurorskich docinek w Dance Dance Dance, ale także w związku z plotkami odnośnie jej bliskiej relacji z Kubą Wojewódzkim. Od jakiegoś czasu w kuluarach mówiło się, że kochający atencję byli partnerzy znów mają się ku sobie, co oni sami ochoczo podsycali.

Zobacz: Anna Mucha i Kuba Wojewódzki ZNÓW SĄ RAZEM? "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" W kwietniu okazało się, że fani tej dwójki nie mają co liczyć na ich powrót do siebie. Jak dowiedział się Pudelek, Ania spotyka się z tajemniczym warszawskim biznesmenem. Co więcej, celebrytce i jej nowemu wybrankowi zdarza się nawet chodzić na podwójne randki z Marcelem Sorą i jego dziewczyną...

Zobacz też: TYLKO NA PUDELKU: Anna Mucha nie spotyka się z Wojewódzkim, tylko z tajemniczym "biznesmenem z Warszawy" Kilka dni temu paparazzi w końcu udało się sfotografować 40-latkę w towarzystwie nowego ukochanego. Zakochani wybrali się wspólnie do modnego na gastronomicznej mapie Warszawy miejsca. Choć żadne z nich nie skusiło się na nic do jedzenia, oboje raczyli się schłodzonymi trunkami. Na pierwszy rzut oka widać, że chłopak Muchy to prawdziwy dżentelmen. Mężczyzna z zaangażowaniem pomagał zakładać nieco zawstydzonej celebrytce płaszcz.

Po odwiedzeniu hali targowo-restauracyjnej para udała się na wieczorny spacer stołecznymi ulicami. Tego dnia aktorka postawiła na wyjątkowo skromną stylizację. Znana z wydekoltowanych sukienek Mucha miała na sobie kanarkowy płaszcz, zaś głowę owinęła babciną chustą. Co ciekawe, zrezygnowała także z butów na obcasie.

Anna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 614 5 Odpowiedz Jednak nie Wojewoda,Anka wyglada w tym outficie jak krolowa Elka z uk

pola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 416 4 Odpowiedz o znowu pan z hodowli warszawskich biznesmenów

Ewik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 410 4 Odpowiedz Skąd celebrytki biorą tych biznesmenów?

Ewa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 184 7 Odpowiedz Wystylizowala sie na Królowa Elzbiete :D :))))))

pan zakolak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 86 13 Odpowiedz kolega moj

Pol przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Słabi są

Muminek 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Wzięta na muszkę 😄💰💰💰💰 Skromna???? W czym??

Mua 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Typ z obrączką na dłoni. Taki singiel-rozwodnik z tindera tylko zapomniał się rozwieść 😂😂😂

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Trochę przylysawy,ale jak to mówią na mądrej głowie włosy nie rosna.

gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz ale ma lotnisko na glowie..to jest jakiś dziadek?

Kasia 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz ubogacona...

Aga 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz jesli jest taki tajemniczy to skad wiecie ze to biznesmen???

gosx 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz oczywiscie z biznesmenem bo ktos musi pracowac

Bzzz Bzzzzz 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz Tse Tse ma nóżki jak balerony, dlatego zawsze pokazują ją od połowy ale i cycki ma obwisłe, w sumie to z geby jeszcze jako taka...poza tym jest wiele od niej ładniejszych i zapewne mądrzejszych Polek.

Ola 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz To nie jest biznesmen tylko aktor.

Podejrzliwy 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz Czy tylko ja widzę obrączkę na palcu tego Pana (przy zakładaniu płaszcza) ?

towiem 20 min. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz Zadnego chleba nie bedzie z tej maki. Dmuchnie ja kilka razy i znowu mucha nowego biznesmena bedzie szukac.

Fisk 21 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz Skąd się biorą ci biznesmeni, to chyba układ zamknięty, przechodzą z łóżka do łóżka, jedna wielka rodzina :)

Ola 22 min. temu zgłoś do moderacji 18 4 Odpowiedz Obowiązkowo musi być biznesmen.....