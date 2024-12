Agnieszka Kaczorowska oddaje sukienkę do wypożyczalni

Agnieszka Kaczorowska, za sprawą rozwodu z mężem oraz udziału w kontrowersyjnym programie "Królowa przetrwania", wróciła na szczyt i cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mediów i paparazzi, którzy śledzą każdy jej krok, ale także fanów ciekawych jej "nowego" życia. Do tej pory przedstawiała je na Instagramie jako sielankę, co może tłumaczyć ich szczególną uwagę. Zauważyli nawet takie szczegóły, jak to, że w napisach końcowych "Klanu" jej nazwisko pojawia się już bez członu "Pela".