Skwaszona Małgorzata Foremniak pędzi po kawę, parkując volvo na NIEDOZWOLONYM MIEJSCU (ZDJĘCIA)

Jeszcze kilka lat temu Małgorzata Foremniak była stałą bywalczynią kolumn plotkarskich, regularnie dostarczając serwisom plotkarskich tematów do pisania na swój temat. Z czasem gwiazda "Mam Talent!" nieco przystopowała z uzewnętrznianiem się na łamach pism i ograniczyła wyjścia na branżowe imprezy. Od bywania na salonach 55-latka aktualnie woli spędzanie upojnych chwil z ukochanym, producentem Pawłem Jodłowskim, z którym spotyka się od 2020 roku.

Być może to właśnie motyle w brzuchu sprawiają, że Foremniak zapomina o bożym świecie (w tym również o przepisach ruchu drogowego). Kilka dni temu Małgorzata dołączyła do "chlubnego" grona celebrytów, którym wydaje się, że są ponad prawem, gdy udając się do kawiarni w centrum stolicy, zaparkowała w niedozwolonym miejscu.