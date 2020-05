Rozpieszczony jedynak

Daniel Martyniuk wyrasta na naczelnego patoinfluencera naszego show biznesowego grajdołka. Właściwie chyba jedyne, co potrafi, to wikłać się w tarapaty i korzystać z karty kredytowej ojca. Ostatnio Martyniuk (po raz kolejny) został aresztowany przez policję, jednak dzięki kaucji opiewającej na dziesięć tysięcy złotych (którą oczywiście wpłacił Zenek), junior znów może cieszyć się wolnością.

Obecnie Daniel jest pod baczną obserwacją rodziców, którzy pragną, by syn udał się na terapię i zmienił swoje zachowanie. Nie jest jednak łatwo go do tego zmusić. Danusia i Zenek robią wszystko, by pomóc Danielowi oraz zapobiec kolejnym skandalom. Ostatnio dzielni rodzice eskortowali syna na zakupy luksusowym autem. Junior miał skwaszoną minę i rozmierzwioną fryzurę. Bad boy...?