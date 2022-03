"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia i Tomasz są już PO ROZWODZIE!

Teraz okazuje się, że związek Julii i Tomasza przestał już także istnieć w świetle prawa. Jak donosi serwis Co za tydzień, we wtorek uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkali się na wirtualnej rozprawie rozwodowej. Ich małżeństwo udało się zakończyć już w trakcie pierwszej rozprawy, co w rozmowie z serwisem potwierdziła sama Julia.