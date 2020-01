Znana z dbałości o swój wizerunek 41-latka zaprezentowała światu kolejny "oryginalny" look

Ukochana Radka Majdana nigdy nie ukrywała swojej słabości do markowych ubrań, co zresztą widać gołym okiem. Lady Rozenek nie potrafi przepuścić żadnej okazji, żeby pochwalić się zasobnością swojego portfela, inwestując ciężko zarobione pieniądze w ciuchy od najlepszych projektantów. Tak było i tym razem. We wtorek Małgosia została "przyłapana" przez fotografów, gdy zmierzała do jednej z modnych warszawskich restauracji w przykuwającym wzrok kremowym zestawie. Do obszernego płaszcza za 2700 złotych 41-latka dobrała pasujące spodnie i bluzę oraz sneakersy. Uwagę zwracała również granatowa torebka Diora, za którą Małgosia zapłaciła "skromne" 35 tysięcy złotych.