Sprawa Wiktorii z Sosnowca. Przesłuchano zatrzymanego 39-latka

Trzeba mieć czas dla każdego dziecka nie wystarczy zajmować się najmłodszymi zaufanie to podstawa ale ta zasada działać powinna w dwie strony.A tak na marginesie 11 lat to jeszcze większe dziecko niż to które trzymamy przy piersi czy na kolanach.