Sprinterka Marina Łuczenko przebiega NA CZERWONYM świetle w centrum Warszawy w stylizacji za kilkadziesiąt tysięcy (ZDJĘCIA)

Kurtka z kolaboracji włoskiej marki Gucci i producenta puchowych kurtek North Face jest dziś do dostania na rynku wtórnym nawet za 50 (!) tysięcy złotych. Torebka Chanel, którą trzymała pod pachą Marina, to już też model vintage. Z drugiej ręki kupicie ją za okazjonalne 47 tysięcy złotych. Ma dziewczyna oko do mody "z wyższej półki"?