Stanowcza Katarzyna Skrzynecka cieszy się z powrotu do pracy: "Polscy aktorzy to nie hollywoodzkie gwiazdy. NIE TE PENSJE"

Zebranie produkcyjne dotyczące szkolenia nowych zasad bezpieczeństwa i możliwości przyszłego powrotu do pracy. Od 5 marca - jak tysiące Polaków - trwamy bez możliwości pójścia do swojej pracy, by zarobić na życie... W przypadku teatru, w którym pracujemy co wieczór, takie zamrożenie potrwa jeszcze co najmniej do września... Pracujemy, jak tylko się da, przy innych zadaniach, w nieswoich codziennych profesjach... Jak tysiące Plaków, którzy stracili natenczas swoją pracę. Trzeba sobie radzić. Najważniejsze, by wspierać pogodą ducha naszą rodzinę i dzieci w tej trudniejszej rzeczywistości - napisała na Instagramie Skrzynecka.