"Stara gwardia Hollywood" na imprezie Paramount: Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer, Sylvester Stallone, Jessica Chastain... (ZDJĘCIA)

Temat starzenia się jest niechętnie poruszany w publicznej dyskusji. W mediach promowany jest przecież kult młodości, a celebrytki robią, co w ich mocy, aby pozbyć się zmarszczek czy siwych włosów.

Na szczęście istnieją gwiazdy, które starają się walczyć ze stereotypem, że "tylko młode jest piękne". Z biegiem lat coraz więcej aktorek wciąż może cieszyć się błyskotliwą karierą w Hollywood mimo dojrzałego wieku, wciąż jest ich jednak stosunkowo mało. Do takich "szczęściar" należą między innymi Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson i Viola Davis, które wystąpiły wspólnie w serialu "The First Lady" przybliżającym historie trzech pierwszych dam Stanów Zjednoczonych: Michelle Obamy, Betty Ford i Eleanor Roosevelt.