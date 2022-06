Wielkie damy Hollywood olśniewają na rozdaniu Tony Awards: Jessica Chastain, Sarah Paulson, Jennifer Hudson ze statusem EGOT! (ZDJĘCIA)

Szarak 59 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Szczerze.. po co to promować, po co o nich mówić.. po co im włazić w życie... Grają , śpiewają , super ale kogo to obchodzi. Co zwykły szarak z tego ma? Czyta się te głupoty niewiem po co . Cały czas te same artykuły .. napiszcie o pogodzie , o modzie wśród ludzi normalnych a nie ubrań wziętych. Nie powiem czego mm